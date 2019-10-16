19-летняя обидчица Касаткиной не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под пятым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс (Q) со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

19-летняя уроженка Одессы 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Флинкенс поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, получившей третий номер посева.

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В нынешнем розыгрыше она в первом круге проиграла Ястремской.