19-летняя обидчица Касаткиной не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Кремля
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под пятым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс (Q) со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.
19-летняя уроженка Одессы 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований Флинкенс поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, получившей третий номер посева.
В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В нынешнем розыгрыше она в первом круге проиграла Ястремской.
- 16 октября 2019
-
17:08
-
16:52
-
16:52
-
16:03
-
15:02
-
14:52
-
14:29
-
14:19
-
13:57
-
13:11
-
13:00
-
12:26
-
11:55
-
11:54
-
11:25
-
11:19
-
10:57
-
10:34
-
10:07
-
09:30
-
09:27
-
09:08
-
08:54
-
08:37
-
00:44
-
00:38
- 15 октября 2019
-
23:54
-
22:59
-
22:11
-
21:59
-
20:56
-
20:30
-
20:15
-
19:54
-
18:28
Партнерский контент