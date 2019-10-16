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19-летняя обидчица Касаткиной не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

19-летняя обидчица Касаткиной не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под пятым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс (Q) со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

19-летняя уроженка Одессы 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Флинкенс поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, получившей третий номер посева.

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В нынешнем розыгрыше она в первом круге проиграла Ястремской.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
16 октября 2019, среда. 14:35 МСК
Даяна Ястремская
28
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Кирстен Флипкенс
120
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
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