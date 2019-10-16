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Блинкова победила 15-летнюю Гауфф в Люксембурге, выиграв второй сет 6:0

Блинкова победила 15-летнюю Гауфф в Люксембурге, выиграв второй сет 6:0
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире в Люксембурге под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

21-летняя уроженка Москвы дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её 15-летней соперницы, которая на минувшей неделе завоевала титул в Линце, 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 226 400 Блинкова поспорит с немкой Татьяной Марией.

В 2018 году чемпионкой турнира в Люксембурге стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 7:5.

Люксембург. 1-й круг
16 октября 2019, среда. 16:00 МСК
Кори Гауфф
71
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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