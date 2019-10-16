Блинкова победила 15-летнюю Гауфф в Люксембурге, выиграв второй сет 6:0

Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире в Люксембурге под восьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

21-летняя уроженка Москвы дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её 15-летней соперницы, которая на минувшей неделе завоевала титул в Линце, 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 226 400 Блинкова поспорит с немкой Татьяной Марией.

В 2018 году чемпионкой турнира в Люксембурге стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 7:5.