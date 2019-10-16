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Федерер рассказал, на каких турнирах выступит в следующем сезоне

Федерер рассказал, на каких турнирах выступит в следующем сезоне
Теннис / ATP 0

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился планами на следующий сезон. К ранее объявленному участию в Олимпийских играх в Токио (Япония) прибавились ещё несколько турниров, включая «Ролан Гаррос».

«Я выступлю на Открытом чемпионате Франции. Вероятно, не буду много играть перед этим… Особенно учитывая, что я выступаю на Олимпийских играх и всё такое. Вероятно, сыграю на «Ролан Гаррос», на турнире в Галле, на Уимблдоне, на Олимпиаде, затем, возможно, в Цинциннати, а после этого на US Open», — приводит слова Федерера Forbes.

В обновлённом рейтинге ATP швейцарец продолжает занимать третью строчку, а в чемпионской гонке его с этой позиции сместил россиянин Даниил Медведев после победы на «Мастерсе» в Шанхае (Китай).

38-летний Федерер не завершит карьеру в следующем году
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