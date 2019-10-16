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Авидзба: хотел выйти на Медведева и понять, каково играть с четвёртым в мире

Авидзба: хотел выйти на Медведева и понять, каково играть с четвёртым в мире
Теннис / Кубок Кремля 0

498-я ракетка мира, российский теннисист Ален Авидзба (WC), пробившийся во второй круг «ВТБ Кубка Кремля», рассказал о своих впечатлениях от снятия с соревнований четвёртой ракетки мира Даниила Медведева, с которым он должен был встретиться в следующем раунде.

«Расстроил ли отказ Медведева? И да, и нет. Он один из сильнейших игроков в туре. Я хотел бы с ним сыграть и почувствовать, каково это — играть против четвёртого в мире. Но я с ним тренировался вместе, мы с ним в одном клубе были три года. Я с ним довольно часто тренировался. Естественно, мы хорошо друг друга знаем.

Хотелось бы с ним сыграть, надеюсь, ещё представится шанс. Была мотивация сыграть с первой ракеткой турнира, он удивительный сезон проводит», — приводит слова Авидзбы пресс-служба турнира.

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