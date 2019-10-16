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Блинкова после победы над Гауфф выиграла второй матч за день в Люксембурге

Блинкова после победы над Гауфф выиграла второй матч за день в Люксембурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова вместе с японкой Мию Като пробилась в четвертьфинал турнира в Люксембурге в парном разряде. В матче первого круга российско-японский дуэт обыграл канадку Шарон Фичмэн и россиянку Яну Сизикову со счётом 2:6, 7:5, [10:7].

Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Блинкова и Като 2 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету Фичмэн и Сизиковой 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Для Блинковой этот поединок стал вторым за день. За несколько часов до его начала она обыграла 15-летнюю американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:0 в стартовой встрече одиночного разряда. За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 226 400 Блинкова поспорит с немкой Татьяной Марией.

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