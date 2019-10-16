Дель Потро: не жду, что смогу вновь попасть в топ-10 мирового рейтинга

Бывшая третья ракетка мира аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, продолжающий восстанавливаться после травмы колена, поделился мыслями о своём будущем.
«Не жду, что снова попаду в топ-10 мирового рейтинга после всех проблем. Будет нелегко повторить такой же сезон, но никогда не знаешь, что тебя ждёт. Если всё ещё буду находиться в хорошей форме и ощущать себя здоровым, снова смогу чувствовать себя сильным. Становлюсь старше, но ещё могу играть в хороший теннис. В этом моя мотивация», — приводит слова дель Потро Tennis Head.
Напомним, 31-летний аргентинец принял решение пропустить серию октябрьских турниров по причине восстановления после травмы колена. В текущем сезоне дель Потро не выиграл ни одного трофея. В 2019 году аргентинец провёл 12 матчей, в которых одержал 8 побед. Его последний матч состоялся в середине июня.
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