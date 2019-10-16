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Хачанов отыграл пять матчболов и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Хачанов отыграл пять матчболов и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под вторым номером, пробился в 1/4 финала соревнований. В матче второго круга он обыграл опытного немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Теннисист из Германии продолжает лидировать по показателю личных встреч – 3-2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету немца 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. В ходе третьего сета Хачанов отыграл пять матчболов.

За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи, который одержал волевую победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 5:7, 6:1, 6:3.

Хачанов является действующим победителем турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:2.

Кубок Кремля (м). 2-й круг
16 октября 2019, среда. 18:50 МСК
Филипп Кольшрайбер
76
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 7
3 		6 7 9
         
Карен Хачанов
8
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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