Хачанов отыграл пять матчболов и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под вторым номером, пробился в 1/4 финала соревнований. В матче второго круга он обыграл опытного немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). Теннисист из Германии продолжает лидировать по показателю личных встреч – 3-2.



Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету немца 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. В ходе третьего сета Хачанов отыграл пять матчболов.



За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи, который одержал волевую победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 5:7, 6:1, 6:3.



Хачанов является действующим победителем турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:2.