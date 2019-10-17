Циципас: у меня есть фанатка, которая следует за мной повсюду

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о трепетном отношении к нему со стороны персональной болельщицы.



«Я часто получаю подарки, но в Китае случилось нечто другое. Появилась фанатка, которая всё время преследовала меня. Думаю, её можно назвать «фанатом номер один». Я ценю, что она пишет мне любовные письма, отправляет подарки. К тому же она всегда очень вежливо ведёт себя — это особенно приятно», — цитирует Циципаса.



В настоящее время 21-летний Стефанос является седьмой ракеткой мира. По итогам соревнований категории «Мастерс» в Шанхае (Пекин) он гарантировал для себя участие в Итоговом чемпионате АТР.



На следующей неделе теннисист сыграет на турнире категории АТР 500 в Базеле (Швейцария).