Джуди Маррей: цель Энди — 2020 год. Пока он лишь набирает кондиции

Джуди Маррей, мама британского теннисиста Энди Маррея, поделилась планами своего сына на ближайшее будущее.
«Кажется, сейчас с Энди всё хорошо, но какие-то конкретные выводы делать пока рано. Не забывайте, что он начал играть в одиночном разряде лишь в Цинциннати. Все эти матчи пока лишь укрепляют его физическую форму, позволяют лучше восстанавливаться и в целом набирать кондиции. Очевидно, что официальные матчи — это единственный способ проверить себя на высоком уровне.
В настоящее время его целью является качественное выступление в 2020 году, однако уже сейчас он здорово двигается по корту и показывает неплохой теннис», — цитирует Джуди Tennis World USA.
На этой неделе Энди выступает на турнире в Антверпене. Он уже пробился во второй раунд, где сегодня сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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