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15-летняя Гауфф: людей бесило, что обо мне стали говорить

15-летняя Гауфф: людей бесило, что обо мне стали говорить
Теннис / WTA 0

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как реагирует на повышенное внимание к своей персоне. Она произвела сенсацию на Уимблдоне-2019, где дошла до четвёртого круга. На Открытом чемпионате США Кори добралась до третьего раунда. На минувшей неделе Кори выиграла турнир в Линце.

«После Уимблдона и US Open люди говорили: „О, это просто разовый успех. Вокруг неё слишком много шумихи“. Людей бесило, что обо мне стали говорить. „Почему столько хайпа? Почему она сама создаёт так много шумихи?“ Я хочу, чтобы люди поняли, что я о себе ничего не пишу. Это другие. Я с этим ничего поделать не могу!

Я стараюсь не принимать это близко к сердцу. Думаю, я использовала это в качестве мотивации для себя, хотела доказать, что эти люди не правы. Я упорно работаю, чтобы оставаться в туре. Да, Уимблдон и US Open сложились великолепно для меня, но они даже не должны были появиться в моём календаре", — цитирует Гауфф The Guardian.

В первом круге соревнований в Люксембурге Гауфф проиграла россиянке Анне Блинковой со счётом 4:6, 0:6.

Блинкова победила 15-летнюю Гауфф в Люксембурге, выиграв второй сет 6:0
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