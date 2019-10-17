Тарпищев: Медведев может стать первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Трапищев поделился мнением о перспективах Даниила Медведева.



«Даниил очень талантлив. И учитывая то, что он ещё не до конца сформировался в физическом плане, когда это произойдёт, Медведев вполне может стать первым в мире.



В перспективе должна стоять задача по формированию стиля игры, который будет приносить ему успех в дальнейшем. Это так же, как было у Федерера: Роджер стал побеждать Надаля после того, как начал часто выдвигаться к сетке, хотя раньше — при игре на задней линии — Рафаэль почти всегда оказывался сильнее», — цитирует Тарпищева GoTennis.



В настоящее время Медведев является четвёртым номером рейтинга АТР — это его лучший результат в карьере. На последних шести турнирах 23-летний теннисист неизменно доходил до финалов (3 победы).

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