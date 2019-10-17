Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов рассказал о дружбе с бывшим футболистом Кержаковым

Хачанов рассказал о дружбе с бывшим футболистом Кержаковым
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Карен Хачанов пояснил присутствие экс-футболиста сборной России Александра Кержакова на его матче второго раунда Кубка Кремля.

«В Санкт-Петербурге перед турниром я познакомился с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным во время визита на «Газпром-Арену». А потом ещё с Артёмом Дзюбой — уже на корте.

Мы как раз после нашего знакомства с Сашей начали поддерживать общение. Он смотрел все мои матчи в Китае. Поздравлял, писал, вставал рано утром. Говорил, что давно так рано утром не просыпался.

Но сейчас у него есть время отсыпаться. Он сам говорил, что он очень хочет приехать в Москву поддержать. Вот я его и пригласил на этот матч», — цитирует Хачанова официальный сайт «ВТБ Кубка Кремля».

Хачанов: на тай-брейке в голове был полный хаос
Хачанов, Рублёв и Медведев встретились с Аршавиным и Кержаковым
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019