Хачанов рассказал о дружбе с бывшим футболистом Кержаковым
Российский теннисист Карен Хачанов пояснил присутствие экс-футболиста сборной России Александра Кержакова на его матче второго раунда Кубка Кремля.
«В Санкт-Петербурге перед турниром я познакомился с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным во время визита на «Газпром-Арену». А потом ещё с Артёмом Дзюбой — уже на корте.
Мы как раз после нашего знакомства с Сашей начали поддерживать общение. Он смотрел все мои матчи в Китае. Поздравлял, писал, вставал рано утром. Говорил, что давно так рано утром не просыпался.
Но сейчас у него есть время отсыпаться. Он сам говорил, что он очень хочет приехать в Москву поддержать. Вот я его и пригласил на этот матч», — цитирует Хачанова официальный сайт «ВТБ Кубка Кремля».
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