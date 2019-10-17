Хачанов рассказал о дружбе с бывшим футболистом Кержаковым

Российский теннисист Карен Хачанов пояснил присутствие экс-футболиста сборной России Александра Кержакова на его матче второго раунда Кубка Кремля.



«В Санкт-Петербурге перед турниром я познакомился с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным во время визита на «Газпром-Арену». А потом ещё с Артёмом Дзюбой — уже на корте.



Мы как раз после нашего знакомства с Сашей начали поддерживать общение. Он смотрел все мои матчи в Китае. Поздравлял, писал, вставал рано утром. Говорил, что давно так рано утром не просыпался.



Но сейчас у него есть время отсыпаться. Он сам говорил, что он очень хочет приехать в Москву поддержать. Вот я его и пригласил на этот матч», — цитирует Хачанова официальный сайт «ВТБ Кубка Кремля».

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