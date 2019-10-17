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8-я ракетка мира вышла в 1/4 финала Кубка Кремля, отыгравшись с 1:4 в 3-м сете

8-я ракетка мира вышла в 1/4 финала Кубка Кремля, отыгравшись с 1:4 в 3-м сете
Теннис / Кубок Кремля 0

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под вторым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи (Q) со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

Восьмая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Канепи 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков. В третьем сете Кики отыгралась со счёта 1:4.

За выход в полуфинал соревнований Бертенс поспорит с победительницей поединка Анастасия Севастова (Латвия, 6) — Кристина Младенович (Франция). Турнир завершится 20 октября.

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
17 октября 2019, четверг. 11:00 МСК
Кайя Канепи
109
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
4 		6 7
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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