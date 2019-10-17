Кёллерер: Сафин так напился перед финалом Australian Open, что едва мог ходить

Скандально известный австрийский теннисист Даниэль Кёллерер, получивший пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, рассказал, что россиянин Марат Сафин накануне финала Открытого чемпионата Австралии 2002 года перебрал с алкоголем. В решающем матче россиянин проиграл шведу Томасу Юханссону со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:7 (4:7).

«Я впервые попробовал алкоголь в 24 года. Я начал пить, потому что увидел, как Марат Сафин напился перед финалом Australian Open. Я сказал себе: „Хорошо, я всё время в рейтинге между 150-й и 180-й строчками и выше не поднимаюсь. А этот парень будет играть в финале Australian Open, но сейчас он так напился, что едва может ходить на своих двоих. Наверное, это не так уж плохо“.

Сафин не мог выиграть, потому что сильно напился. Это было невероятно. Перед финалом он праздновал свой день рождения. Мне казалось, что он празднует так, будто уже выиграл Australian Open», — приводит слова Кёллерера Ubitennis.