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Лопесу осталось проиграть один матч до рекордного показателя в истории тенниса

Лопесу осталось проиграть один матч до рекордного показателя в истории тенниса
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес в шаге от повторения рекорда по количеству поражений в карьере. Проиграв в первом туре соревнований в Амстердаме Стэну Вавринке, испанец довёл количество неудачных поединков до 443 (при 485 победах).

Рекордсменом по данному показателю является бывший французский теннисист Фабрис Санторо — на его счету 444 поражения при 470 победах.

Напомним, 38-летний Фелисьяно планировал завершить профессиональные выступления по итогам 2018 года, однако продолжил карьеру. В 2019 году он провёл 36 матчей, в которых одержал 19 побед. В его активе завоёванный трофей на турнире Queens Club в Лондоне. На пути к чемпионскому титулу он обыграл Хуан-Мартина дель Потро, Милоша Раонича и Феликса Оже-Альяссима.

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