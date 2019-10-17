Мама Джоковича: страдаю из-за того, что сына любят меньше, чем Федерера и Надаля

Диана Джокович, мама первой ракетки мира серба Новака Джоковича, рассказала, как переживает из-за того, что зрители больше любят швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля, чем её сына.
«Да, я чувствую это в Австралии, Нью-Йорке, Лондоне. В Париже меньше. Новак украл их сердца, когда начал говорить по-французски. Честно говоря, даже не знаю, почему к нему так относятся. Он очень вежливый и так упорно работает. Но люди не ценят этого, потому что он играет в эру Федерера и Надаля.
Когда Новка был номером 3, это было нормально. Эти парни были первыми. Но когда он стал первым, люди, наверное, не смогли с этим смириться. Не знаю. Я страдаю из-за этого. Зрители уважают Новака и его успехи, но, если он играет с Федерером, все будут болеть за Роджера. С другой стороны, это придаёт Новаку сил, чтобы победить его», — цитирует Диану Джокович GQ India.
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