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Медведев — о работе Сафина комментатором: было смешно

Медведев — о работе Сафина комментатором: было смешно
Теннис / ATP 0

Первая ракетка России и четвёртый номер рейтинга АТР Даниил Медведев оценил работу комментатором бывшего российского теннисиста Марата Сафина. Двукратный чемпион ТБШ комментировал финальную игру US Open, в которой Медведев встречался с Рафаэлем Надалем из Испании.

«Если честно, было смешно, да! Помощь? Конечно, Марат может многое посоветовать. Но у каждого теннисиста своя команда, тренер, о чём Сафин тоже говорил. Так что всё просто — я принял к сведению и работаю дальше!» — цитирует Медведева Sport24.

Ранее стало известно, что 23-летний уроженец Москвы не сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля». На предыдущих шести турнирах Даниил доходил минимум до финалов (трижды в итоге Медведев завоёвывал титул).

Сафин — о работе комментатором на финале US Open: я не хочу извиняться
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