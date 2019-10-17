Медведев — о работе Сафина комментатором: было смешно

Первая ракетка России и четвёртый номер рейтинга АТР Даниил Медведев оценил работу комментатором бывшего российского теннисиста Марата Сафина. Двукратный чемпион ТБШ комментировал финальную игру US Open, в которой Медведев встречался с Рафаэлем Надалем из Испании.



«Если честно, было смешно, да! Помощь? Конечно, Марат может многое посоветовать. Но у каждого теннисиста своя команда, тренер, о чём Сафин тоже говорил. Так что всё просто — я принял к сведению и работаю дальше!» — цитирует Медведева Sport24.



Ранее стало известно, что 23-летний уроженец Москвы не сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля». На предыдущих шести турнирах Даниил доходил минимум до финалов (трижды в итоге Медведев завоёвывал титул).

Сафин — о работе комментатором на финале US Open: я не хочу извиняться