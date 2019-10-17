Медведев — о работе Сафина комментатором: было смешно
Первая ракетка России и четвёртый номер рейтинга АТР Даниил Медведев оценил работу комментатором бывшего российского теннисиста Марата Сафина. Двукратный чемпион ТБШ комментировал финальную игру US Open, в которой Медведев встречался с Рафаэлем Надалем из Испании.
«Если честно, было смешно, да! Помощь? Конечно, Марат может многое посоветовать. Но у каждого теннисиста своя команда, тренер, о чём Сафин тоже говорил. Так что всё просто — я принял к сведению и работаю дальше!» — цитирует Медведева Sport24.
Ранее стало известно, что 23-летний уроженец Москвы не сыграет на турнире «ВТБ Кубок Кремля». На предыдущих шести турнирах Даниил доходил минимум до финалов (трижды в итоге Медведев завоёвывал титул).
Сафин — о работе комментатором на финале US Open: я не хочу извиняться
- 17 октября 2019
-
16:21
-
16:02
-
15:46
-
15:44
-
15:19
-
15:19
-
14:52
-
14:45
-
14:38
-
14:24
-
13:29
-
12:37
-
11:39
-
11:28
-
10:44
-
10:36
-
09:54
-
09:27
-
08:47
-
08:26
-
05:31
-
00:29
- 16 октября 2019
-
22:24
-
21:30
-
20:40
-
20:14
-
20:04
-
19:00
-
18:43
-
18:13
-
17:40
-
17:08
-
16:52
-
16:52
-
16:03
Партнерский контент