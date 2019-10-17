Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кудерметова сенсационно победила украинку Свитолину во втором круге Кубка Кремля

Кудерметова сенсационно победила украинку Свитолину во втором круге Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв представительницу Украины Элину Свитолину, посеянную под первым номером, со счётом 6:2, 1:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Вероника 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA, 4 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей поединка Варвара Грачёва (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия). Турнир завершится 20 октября.

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 2-й круг
17 октября 2019, четверг. 13:35 МСК
Элина Свитолина
4
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 5
6 		1 7
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019