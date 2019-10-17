Кудерметова сенсационно победила украинку Свитолину во втором круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв представительницу Украины Элину Свитолину, посеянную под первым номером, со счётом 6:2, 1:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Вероника 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA, 4 эйса, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей поединка Варвара Грачёва (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия). Турнир завершится 20 октября.

В 2018 году победительницей московского турнира стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.