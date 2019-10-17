Осака опубликовала детское фото в день своего 22-летия
Японская теннисистка Наоми Осака поделилась своей детской фотографией, отмечая 22-летие.
«Вот мне и 22. Впереди ещё много работы. Всем спасибо за наилучшие пожелания, люблю вас», — так подписала фото в своём «твиттере» японка.
Фото доступно в «твиттере» Наоми Осаки.
В настоящее время двукратная чемпионка турниров категории «мэйджор» является третьей ракеткой мира. В текущем сезоне Наоми провела 50 матчей, из которых выиграла в 39.
В её активе три трофея: теннисистка победила на Открытом чемпионате Австралии, а также турнирах в Осаке и Пекине. Наоми не проиграла ни одного матча из последних 10. 22-летняя японка во второй год подряд квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Шэньчжэне (Китай).
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