Осака опубликовала детское фото в день своего 22-летия

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась своей детской фотографией, отмечая 22-летие.



«Вот мне и 22. Впереди ещё много работы. Всем спасибо за наилучшие пожелания, люблю вас», — так подписала фото в своём «твиттере» японка.

Фото доступно в «твиттере» Наоми Осаки.



В настоящее время двукратная чемпионка турниров категории «мэйджор» является третьей ракеткой мира. В текущем сезоне Наоми провела 50 матчей, из которых выиграла в 39.

В её активе три трофея: теннисистка победила на Открытом чемпионате Австралии, а также турнирах в Осаке и Пекине. Наоми не проиграла ни одного матча из последних 10. 22-летняя японка во второй год подряд квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Шэньчжэне (Китай).