Кудерметова прокомментировала сенсационную победу над Свитолиной на Кубке Кремля

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал соревнований «ВТБ Кубок Кремля». В трёх партиях она обыграла первую сеяную Элину Свитолину — 6:2, 1:6, 7:5. Для 22-летней уроженки Казани эта победа стала первой в матчах с представительницами топ-5 рейтинга WTA.



«У меня сегодня получилось вернуться в матч и выстоять благодаря такой безумной поддержке. Я сегодня старалась при возможности, когда были удобные мячи, прессовать, идти к сетке, добивать. А когда мы держали мяч на задней линии, мне кажется, у меня было меньше шансов, чем у неё», — цитирует Кудерметову официальный сайт соревнований.



За выход в полуфинал Вероника сразится с победительницей матча Варвара Грачёва (Россия) —Анастасия Павлюченкова (Россия).

Кудерметова сенсационно победила украинку Свитолину во втором круге Кубка Кремля