Стало известно, где впервые после 17-месячной паузы сыграет украинец Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов вернётся на корт после затяжной паузы на соревнованиях в Дохе, которые пройдут в период с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Об этом своём «твиттере» сообщает теннисный журналист Михал Самульски. Также украинец планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии.



Напомним, свой последний официальный матч Долгополов провёл в мае прошлого года, уступив в первом круге римского «Мастерса» Новаку Джоковичу. Всего в 2018 году украинец провёл 10 матчей, из которых выиграл лишь пять.



Лучшим результатом Долгополова в рейтинге АТР является 13-я строчка, которую он занимал в январе 2012 года. В его активе выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии—2017 и три титула, завоёванных на турнирах категории АТР.