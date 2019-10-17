Стало известно, где впервые после 17-месячной паузы сыграет украинец Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов вернётся на корт после затяжной паузы на соревнованиях в Дохе, которые пройдут в период с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Об этом своём «твиттере» сообщает теннисный журналист Михал Самульски. Также украинец планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии.
Напомним, свой последний официальный матч Долгополов провёл в мае прошлого года, уступив в первом круге римского «Мастерса» Новаку Джоковичу. Всего в 2018 году украинец провёл 10 матчей, из которых выиграл лишь пять.
Лучшим результатом Долгополова в рейтинге АТР является 13-я строчка, которую он занимал в январе 2012 года. В его активе выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии—2017 и три титула, завоёванных на турнирах категории АТР.
- 17 октября 2019
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:50
-
16:21
-
16:02
-
15:46
-
15:44
-
15:19
-
15:19
-
14:52
-
14:45
-
14:38
-
14:24
-
13:29
-
12:37
-
11:39
-
11:28
-
10:44
-
10:36
-
09:54
-
09:27
-
08:47
-
08:26
-
05:31
-
00:29
- 16 октября 2019
-
22:24
-
21:30
-
20:40
-
20:14
-
20:04
-
19:00
-
18:43
-
18:13
-
17:40