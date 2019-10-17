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Стало известно, где впервые после 17-месячной паузы сыграет украинец Долгополов

Стало известно, где впервые после 17-месячной паузы сыграет украинец Долгополов
Теннис / ATP 0

Украинский теннисист Александр Долгополов вернётся на корт после затяжной паузы на соревнованиях в Дохе, которые пройдут в период с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Об этом своём «твиттере» сообщает теннисный журналист Михал Самульски. Также украинец планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, свой последний официальный матч Долгополов провёл в мае прошлого года, уступив в первом круге римского «Мастерса» Новаку Джоковичу. Всего в 2018 году украинец провёл 10 матчей, из которых выиграл лишь пять.

Лучшим результатом Долгополова в рейтинге АТР является 13-я строчка, которую он занимал в январе 2012 года. В его активе выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии—2017 и три титула, завоёванных на турнирах категории АТР.

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