Рублёв: когда я ничего не показывал, люди добавляли RIP к моему имени

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 31-ю строчку мирового рейтинга, поделился мыслями о том, как ему удавалось справляться с давлением во время не самого удачного этапа карьеры, а также рассказал о своём отношении к критике в спорте.
«Я научился не принимать всё слишком близко к сердцу. Люди уже многого ожидали от меня, и когда я ничего не показывал, они добавляли RIP к моему имени. Затем они начали утверждать обратное: «Нет, мы всё ещё верим в тебя». Некоторые говорили, что моё время уже прошло.
Это нормально. Когда проигрываешь, все говорят, что твоя карьера почти закончена и ты никогда не вернёшься. Когда побеждаешь, все начинают говорить: «Мы верили в тебя с самого начала». Так что это естественная часть любого вида спорта», — приводит слова Рублёва RT.
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