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Россиянин Авидзба не смог выйти в 1/4 финала Кубка Кремля, проиграв 2-й сет 0:6

Россиянин Авидзба не смог выйти в 1/4 финала Кубка Кремля, проиграв 2-й сет 0:6
Теннис / Кубок Кремля 0

498-я ракетка мира, российский теннисист Ален Авидзба, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира «ВТБ Кубок Кремля», завершил выступление на соревнованиях. В матче за выход в четвертьфинал он проиграл сербу Николе Милоевичу (LL) со счётом 5:7, 0:6. Соперники ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Россиянин 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Милоевича 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в полуфинал теннисист из Сербии поспорит с победителем матча между представителем Беларуси Егором Герасимовым, пробившимся в основную сетку через квалификацию, и шестой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.

Напомним, Милоевич занял место четвёртого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, который принял решение сняться с турнира.

Кубок Кремля (м). 2-й круг
17 октября 2019, четверг. 15:55 МСК
Никола Милоевич
164
Сербия
Никола Милоевич
Н. Милоевич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		0  
         
Ален Авидзба
498
Россия
Ален Авидзба
А. Авидзба
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