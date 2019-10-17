Россиянин Авидзба не смог выйти в 1/4 финала Кубка Кремля, проиграв 2-й сет 0:6

498-я ракетка мира, российский теннисист Ален Авидзба, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира «ВТБ Кубок Кремля», завершил выступление на соревнованиях. В матче за выход в четвертьфинал он проиграл сербу Николе Милоевичу (LL) со счётом 5:7, 0:6. Соперники ранее не встречались.
Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Россиянин 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Милоевича 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
За выход в полуфинал теннисист из Сербии поспорит с победителем матча между представителем Беларуси Егором Герасимовым, пробившимся в основную сетку через квалификацию, и шестой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.
Напомним, Милоевич занял место четвёртого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, который принял решение сняться с турнира.
- 17 октября 2019
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:50
-
16:21
-
16:02
-
15:46
-
15:44
-
15:19
-
15:19
-
14:52
-
14:45
-
14:38
-
14:24
-
13:29
-
12:37
-
11:39
-
11:28
-
10:44
-
10:36
-
09:54
-
09:27
-
08:47
-
08:26
-
05:31
-
00:29
- 16 октября 2019
-
22:24
-
21:30
-
20:40
-
20:14
-
20:04
-
19:00
-
18:43
-
18:13
-
17:40