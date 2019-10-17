Россиянин Авидзба не смог выйти в 1/4 финала Кубка Кремля, проиграв 2-й сет 0:6

498-я ракетка мира, российский теннисист Ален Авидзба, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира «ВТБ Кубок Кремля», завершил выступление на соревнованиях. В матче за выход в четвертьфинал он проиграл сербу Николе Милоевичу (LL) со счётом 5:7, 0:6. Соперники ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Россиянин 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Милоевича 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.



За выход в полуфинал теннисист из Сербии поспорит с победителем матча между представителем Беларуси Егором Герасимовым, пробившимся в основную сетку через квалификацию, и шестой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.



Напомним, Милоевич занял место четвёртого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, который принял решение сняться с турнира.