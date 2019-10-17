Монфис сенсационно уступил 119-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Антверпене

Французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный на турнире категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия) под первым номером, неожиданно быстро завершил выступления на соревнованиях уже после первой встречи. Уроженец Парижа, пропускавший первый круг, в матче второго раунда проиграл 119-й ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (WC) со счётом 3:6, 2:6.
Соперники ранее не встречались. Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту. Монфис 9 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и создал 1 брейк-пойнт, который не сумел реализовать. На счету итальянца 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале соперником Синнера станет американец Фрэнсис Тиафо, выбивший из борьбы седьмую ракетку соревнований немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 6:4.
- 17 октября 2019
-
19:19
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:50
-
16:21
-
16:02
-
15:46
-
15:44
-
15:19
-
15:19
-
14:52
-
14:45
-
14:38
-
14:24
-
13:29
-
12:37
-
11:39
-
11:28
-
10:44
-
10:36
-
09:54
-
09:27
-
08:47
-
08:26
-
05:31
-
00:29
- 16 октября 2019
-
22:24
-
21:30
-
20:40
-
20:14
-
20:04
-
19:00
-
18:43
-
18:13