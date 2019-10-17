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Монфис сенсационно уступил 119-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Антверпене

Монфис сенсационно уступил 119-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Антверпене
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный на турнире категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия) под первым номером, неожиданно быстро завершил выступления на соревнованиях уже после первой встречи. Уроженец Парижа, пропускавший первый круг, в матче второго раунда проиграл 119-й ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (WC) со счётом 3:6, 2:6.

Соперники ранее не встречались. Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту. Монфис 9 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и создал 1 брейк-пойнт, который не сумел реализовать. На счету итальянца 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале соперником Синнера станет американец Фрэнсис Тиафо, выбивший из борьбы седьмую ракетку соревнований немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 6:4.

Антверпен. 2-й круг
17 октября 2019, четверг. 17:30 МСК
Гаэль Монфис
13
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Янник Синнер
119
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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