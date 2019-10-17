Блинкова вновь встретилась с Гауфф и завершила выступления в паре в Люксембурге

Российская теннисистка Анна Блинкова вместе с японкой Мию Като не смогла пробиться в полуфинал турнира в Люксембурге в парном разряде. Российско-японский дуэт уступил молодым американкам – 15-летней Кори Гауфф и 17-летней Кэти Макнелли – со счётом 4:6, 4:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Блинкова и Като 1 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету американок 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.



Блинкова и Гауфф встретились во второй раз за два дня. Ранее в матче одиночного разряда россиянка одержала победу со счётом 6:4, 6:0 в первом круге соревнований.



Напомним, сегодня, 17 октября, Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Люксембурге в одиночном разряде, разгромив представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 6:0, 6:1.