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Рублёв одолел белоруса Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Рублёв одолел белоруса Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под шестым номером, пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова, попавшего в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:3), 6:7(6:8), 6:2.

Соперники ранее не встречались. Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Рублёв 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Герасимова 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

За выход в полуфинал соревнований Рублёв поспорит с сербом Николой Милоевичем (LL), попавшим в основную сетку после снятия четвёртой ракетки мира Даниила Медведева. Теннисист из Сербии во втором круге обыграл россиянина Алена Авидзбу со счётом 7:5, 6:0.

Кубок Кремля (м). 2-й круг
17 октября 2019, четверг. 17:40 МСК
Егор Герасимов
98
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 8 2
7 7 		6 6 6
         
Андрей Рублёв
31
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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