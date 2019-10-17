Рублёв одолел белоруса Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под шестым номером, пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова, попавшего в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:3), 6:7(6:8), 6:2.
Соперники ранее не встречались. Продолжительность поединка составила 2 часа 19 минут. Рублёв 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Герасимова 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
За выход в полуфинал соревнований Рублёв поспорит с сербом Николой Милоевичем (LL), попавшим в основную сетку после снятия четвёртой ракетки мира Даниила Медведева. Теннисист из Сербии во втором круге обыграл россиянина Алена Авидзбу со счётом 7:5, 6:0.
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