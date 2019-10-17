Шарапова: у меня болит горло после каждого матча

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о проблемах, которые возникают у неё после сыгранных поединков из-за криков на корте.



«Как не теряю голос во время матчей? Я начала так играть ещё с тех пор, как была маленькой девочкой, и это как-то осталось со мной и дальше. Но вы абсолютно правы. Горло болит каждый раз после проведённых матчей», — сказала Шарапова в интервью GQ.



Теннисистка также рассказала о влиянии настроения на игру. «У меня особо нет выбора. Счастлива я или немного подавлена, всё равно нужно продолжать играть, потому что это моя работа и этим я действительно люблю заниматься. В трудные моменты замечаю, что теннис очень помогает мне справиться с ними», — отметила Шарапова.