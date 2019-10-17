Рублёв – о победе над Герасимовым: видел, что Егор устал, и воспользовался этим

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под шестым номером, поделился впечатлениями от победы над представителем Беларуси Егором Герасимовым со счётом 7:6 (7:3), 6:7(6:8), 6:2 в матче за выход в четвертьфинал соревнований.



«Было довольно тяжёло, так как я знаком с Егором давно и знаю, как он может играть. Его уровень не соответствует его рейтингу. Он намного выше. Егор в последние пару месяцев показывает высокие результаты, только недавно обыграл Берреттини. Я знал, что будет очень тяжело. Так и получилось.



Рад, что смог показать такую хорошую игру и победить! В третьем сете я чувствовал себя хорошо, мог прибавить, и это помогло мне выиграть. Я видел, что Егор чуть устал, и воспользовался этим», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.