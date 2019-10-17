Свадьбу Надаля посетит король Испании. Персонал подписал бумаги о неразглашении

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль серьёзно подошёл к организации свадьбы с Марией Франциской Перелло. Церемония состоится в эти выходные в частном поместье в городе Порт-де-Польенса.



По информации Majorca Daily Bulletin, вход на мероприятие будет осуществляться через ворота военной базы. Гостей попросили прибыть на торжество без телефонов. Местная полиция будет следить за недопущением запуска дронов над поместьем. Весь персонал, которому предстоит работать на свадьбе, обязали подписать договор о неразглашении.



Сообщается, что торжественную церемонию лично посетят король Испании Хуан Карлос и королева София. За приготовление свадебного угощения будут отвечать именитые повара Мака де Кастро и Кике Дакоста.