Павлюченкова: мне нужно было задавить Грачёву

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над соотечественницей Варварой Грачёвой во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

«Варвара играла абсолютно в другой теннис, противоположный тому, что был у меня в первом круге в матче против гречанки Марии Саккари. Она играла более плоско и низко. Она прошла квалификацию и первый круг. Много уверенности, молодая. Я плохо играла. Но главное – результат. Я рада, что сумела переломить ход матча. Я проигрывала 2:4, и уже казалось, что это всё. Тем не менее, я боролась до конца, и всё получилось.



Мы всегда тактически подходим к каждому матчу. Настраивались на то, что Варвара будет играть активно, агрессивно. С ней нужно было быть относительно в корте, не отходить назад, взять инициативу в руки. Задавить её. Иначе она сразу начинала идти вперёд, что и произошло во время матча. Моя игра тоже активная. Я обычно не играю от обороны и не отбиваюсь ударами с задней линии», — цитирует Павлюченкову официальный сайт турнира.

Следующей соперницей Павлюченковой будет ещё одна россиянка Вероника Кудерметова.