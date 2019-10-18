Рублёв рассказал, что ему нужно для победы над Медведевым

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, что ему нужно улучшить в своей игре, чтобы победить четвёртую ракетку мира Даниила Медведева. В четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля» Андрей сыграет с сербом Николой Милоевичем, который заменил в основной сетке Медведева.

«Мне в целом нужно улучшиться – мой уровень игры, мою психологию, мою физику. Есть много компонентов, которые я могу улучшать. И уже дальше посмотрим, как я сыграю с Даней или с другими игроками из топ-10. Нет такого, что именно для Дани мне надо что-то улучшить. В целом мне надо становиться лучше, чтобы обыгрывать сильных игроков, иметь больше шансов.

Спрашиваю ли совета у других игроков? Это тоже все сугубо от ситуации зависит. Например, по сегодняшнему матчу я особо ни у кого не спрашивал. Всё было само собой, а так бывало, что Карена спрашивал, Даниила. Также и они меня спрашивали. Нет такого, что они придерживаются моего совета, а я — их. Это, скорее, просто ещё одно, дополнительное мнение, для морального спокойствия. Так, в целом, все сами понимают, кто как играет", — цитирует Рублёва официальный сайт Кубка Кремля.

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