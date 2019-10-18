Восьмая ракетка мира рассказала о предстоящей свадьбе

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под вторым номером, рассказала о предстоящей церемонии бракосочетания. О помолвке восьмая ракетка мира сообщила ещё в ноябре прошлого года.

«Свадьба скоро! Дата уже назначена. Она будет в этом году, но точную дату вам не назову. Готово ли платье? Да, мы уже всё подготовили. Это было действительно непросто, ведь за последние несколько месяцев я мало дней провела дома. Но всё продумано и спланировано, так что я уже жду с нетерпением этого дня», — приводит слова Бертенс официальный сайт Кубка Кремля.

Вчера, 17 октября, Кики вышла в четвертьфинал московских соревнований, обыграв представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Её следующей соперницей будет француженка Кристина Младенович.