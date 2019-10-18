Рублёв сравнил Федерера с Месси

Российский теннисист Андрей Рублёв провёл параллель между бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и форвардом футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Роджер, наверное, похож на Лионеля Месси. У обоих всё очень легко получается, что один по месту забивает, что другой красиво по корту кладёт мячи», — цитирует Рублёва «RT на русском».

Ранее Рублёв, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под шестым номером, пробился в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова, попавшего в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:3), 6:7(6:8), 6:2.

За выход в полуфинал соревнований уроженец Москвы поспорит с сербом Николой Милоевичем (LL), попавшим в основную сетку после снятия четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.