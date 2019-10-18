Рублёв сравнил Федерера с Месси

Российский теннисист Андрей Рублёв провёл параллель между бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и форвардом футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионелем Месси.
«Роджер, наверное, похож на Лионеля Месси. У обоих всё очень легко получается, что один по месту забивает, что другой красиво по корту кладёт мячи», — цитирует Рублёва «RT на русском».
Ранее Рублёв, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под шестым номером, пробился в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова, попавшего в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:3), 6:7(6:8), 6:2.
За выход в полуфинал соревнований уроженец Москвы поспорит с сербом Николой Милоевичем (LL), попавшим в основную сетку после снятия четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.
- 18 октября 2019
-
10:25
-
10:06
-
09:24
-
08:35
-
08:25
-
00:58
-
00:50
- 17 октября 2019
-
23:38
-
22:59
-
22:40
-
21:59
-
21:31
-
20:56
-
20:18
-
20:09
-
20:03
-
19:19
-
17:42
-
17:18
-
17:07
-
16:50
-
16:21
-
16:02
-
15:46
-
15:44
-
15:19
-
15:19
-
14:52
-
14:45
-
14:38
-
14:24
-
13:29
-
12:37
-
11:39
-
11:28