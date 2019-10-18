Директор турнира отреагировал на отказ Медведева сыграть в Вене

Директор турнира в Вене Хервиг Страка объяснил решение россиянина Даниила Медведева отказаться от участия в соревнованиях, которые стартуют 19 октября.

«Даниил Медведев ждал ещё два дня после того, как снялся с турнира в Москве, чтобы оценить состояние организма. После насыщенной программы последних недель он всё ещё абсолютно обессилен и не сможет выступить в Вене», — приводит слова Страки официальный сайт турнира.

В 2019 году уроженец Москвы выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также дошёл до финала Открытого чемпионата США. В рейтинге ATP Медведев занимает четвёртую строчку. Он квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

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