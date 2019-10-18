Стали известны цены на билеты на матч Джокович — Надаль в Казахстане
Первая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, занимающий вторую строчку рейтинга ATP, 24 октября проведут выставочный матч в Нур-Султане (Казахстан). Поединок пройдёт в многофункциональном ледовом дворце «Барыс-Арена».
Стоимость билетов на эту встречу варьируется от 3000 до 3,5 млн тенге (от $ 7,7 до $ 9000). Обладатели самых дорогих билетов смогут наблюдать за игрой из помещения площадью 38 кв. м. Там есть встроенная кухня, барная стойка, телевизор с функцией онлайн-трансляции, обеденный стол, шесть мягких и шесть барных стульев, диван, гардероб, санузел и 12 кресел, сообщает «Sputnik Казахстан».
Ранее Национальный олимпийский комитет Казахстана сообщил, что все вырученные средства пойдут на благотворительность.
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