Южный откровенно рассказал о худшем моменте в своей жизни

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный рассказал о событии, которое стало худшим моментом его жизни.

«Это был 2002 год, за два месяца до финала Кубка Дэвиса. Мне было 20, и мой отец умер. Это худший момент в моей жизни и самое сложное время, через которое мне пришлось пройти. Отец был тем человеком, который привнёс теннис в мою жизнь. Он брал меня и всю семью на стадион, чтобы смотреть теннис. Он делал для нас всё, что мог.

Мы знали, что с его здоровьем на всё хорошо, но такого никто не ожидал. Двумя днями ранее я играл с Челой в полуфинале Кубка Дэвиса. Мы уже вели 3:1 и обсуждали, как сыграем в финале с Францией. Это был первый финал для России.

После того как я потерял отца, мне все говорили, да я и сам себе повторял, что нужно сразу продолжать играть. Именно этого хотел бы мой отец — чтобы я продолжал прогрессировать. Я хорошо играл в том году, добивался отличных результатов. В Мадриде я победил Энди Роддика. После того как я принёс победное очко России в финале, я ещё продолжал набирать ход. Я очень хорошо сыграл на Australian Open и знал, что этого хотел бы отец. Но после Австралии в результатах случился спад. Началось трудное время: смерть отца и плохие результаты. Я не мог собраться в физическом и психологическом плане, это привело к поражениям в первом и втором раундах.

Мой рейтинг упал. Конечно, победы помогали, но я всё равно всегда думал об отце. Думал, что бы он сказал мне, как бы помог. Эти отношения были очень важны для меня. Я стараюсь, чтобы с детьми у меня были такие же отношения. Мы немного играем в теннис и футбол вместе. Пока никаких турниров. Я не хочу на них давить. В итоге решение останется за ними», — написал Южный в проекте Behind the Raquet.