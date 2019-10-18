Надаль не пригласил Федерера на свадьбу

Завтра, 19 октября, на Мальорке состоится свадьба 19-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с Марией Франциской Перелло. Hola сообщает, что на церемонии всё-таки не будет присутствовать швейцарец Роджер Федерер и его супруга Мирка. Во время US Open уроженец Базеля говорил, что приглашения на свадьбу он не получил. Источник информирует, что за время, прошедшее после турнира, Надаль Роджера так и не пригласил.
Всего на церемонии будут присутствовать около 350 гостей. Ожидается, что Рафаэля с радостным событием поздравит вся его команда, включая тренера Карлоса Мойю.
Ранее стало известно, что торжественную церемонию лично посетят король Испании Хуан Карлос и королева София. За приготовление свадебного угощения будут отвечать именитые повара Мака де Кастро и Кике Дакоста.
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