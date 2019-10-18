Шарапова: люблю поспать днём

Пятикратная победительница турниров турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала о своём распорядке дня.
«У меня достаточно напряжённый график тренировок. Всё начинается очень рано, в 8 утра. Физиотерапевт оценивает моё состояние. Затем я отправляюсь в тренажёрный зал, делаю небольшую разминку и немного бегаю. Потом иду на корт и работаю там около двух часов.
После этого я отдыхаю и дремлю. Люблю поспать днём. Это лучшая часть дня. Затем я опять иду в зал, где провожу ещё час-полтора, делая упражнения или занимаясь на беговой дорожке. После этого у меня физиотерапия. Весело, правда?" — приводит слова Шараповой GQ.
Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open не принимала участия в турнирах.
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