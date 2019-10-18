Канадец Шаповалов квалифицировался на Итоговый молодёжный турнир ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов сможет выступить на Итоговом молодёжном чемпионате ATP, который пройдёт в Милане (Италия). Он гарантировал себе участие в турнире после того, как в Стокгольме обыграл Алексея Попырина, а его конкурент Миомир Кецманович проиграл на соревнованиях в Москве.

20-летний Шаповалов выступит в Милане во второй раз в карьере и впервые с 2017 года, когда он не вышел из группы. В прошлом сезоне Денис также квалифицировался на турнир, однако в итоге снялся с соревнований.

Ранее на Next Gen ATP Finals-2019 уже отобрались грек Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим из Канады и представитель Австралии Алекс де Минор, но 21-летний уроженец Афин затем гарантировал себе участие в основном Итоговом турнире в Лондоне.