Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Канадец Шаповалов квалифицировался на Итоговый молодёжный турнир ATP

Канадец Шаповалов квалифицировался на Итоговый молодёжный турнир ATP
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов сможет выступить на Итоговом молодёжном чемпионате ATP, который пройдёт в Милане (Италия). Он гарантировал себе участие в турнире после того, как в Стокгольме обыграл Алексея Попырина, а его конкурент Миомир Кецманович проиграл на соревнованиях в Москве.

20-летний Шаповалов выступит в Милане во второй раз в карьере и впервые с 2017 года, когда он не вышел из группы. В прошлом сезоне Денис также квалифицировался на турнир, однако в итоге снялся с соревнований.

Ранее на Next Gen ATP Finals-2019 уже отобрались грек Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим из Канады и представитель Австралии Алекс де Минор, но 21-летний уроженец Афин затем гарантировал себе участие в основном Итоговом турнире в Лондоне.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019