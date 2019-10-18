Тарпищев объяснил решение Медведева сняться с турнира в Вене

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение четвёртой ракетки мира Даниила Медведева отказаться от выступления на турнире в Вене. Соревнования в столице Австрии стартуют 19 октября.

«С турнира в Вене Медведев снялся, потому что ему надо поберечь себя. У Медведева сложная концовка сезона, нужна пауза, чтобы не было психологической усталости. В Москве он прошёл медицинское обследование, всё у него со здоровьем в порядке», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В 2019 году уроженец Москвы выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также дошёл до финала Открытого чемпионата США. Он квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Директор турнира отреагировал на отказ Медведева сыграть в Вене