Веснина, Сафин, Мыскина и Макарова приняли участие в Кубке мира и добра в Казани

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от Кубка мира и добра, который прошёл в Казани.

Помимо 33-летней спортсменки в соревнованиях приняли участие Екатерина Макарова, Игорь Куницын, Марат Сафин, Николай Давыденко, Игорь Андреев, Мария Кириленко и Анастасия Мыскина.

«Потрясающий турнир Кубок мира и добра в Казани. Было очень весело и захватывающе», — написала Веснина в «Инстаграме».

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2013, Открытый чемпионат США—2014, Уимблдонский турнир—2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии—2016). Елена не выходит на корт с конца июня 2018 года.

Запись доступна на странице Весниной в «Инстаграме».