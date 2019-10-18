Веснина, Сафин, Мыскина и Макарова приняли участие в Кубке мира и добра в Казани

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от Кубка мира и добра, который прошёл в Казани.
Помимо 33-летней спортсменки в соревнованиях приняли участие Екатерина Макарова, Игорь Куницын, Марат Сафин, Николай Давыденко, Игорь Андреев, Мария Кириленко и Анастасия Мыскина.
«Потрясающий турнир Кубок мира и добра в Казани. Было очень весело и захватывающе», — написала Веснина в «Инстаграме».
Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2013, Открытый чемпионат США—2014, Уимблдонский турнир—2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии—2016). Елена не выходит на корт с конца июня 2018 года.
Запись доступна на странице Весниной в «Инстаграме».
- 18 октября 2019
-
16:29
-
16:08
-
15:49
-
15:33
-
15:28
-
15:21
-
14:52
-
14:37
-
14:17
-
13:59
-
13:55
-
13:35
-
13:01
-
12:26
-
12:13Веснина: тяжело быть такой, как Серена Эксклюзив
-
11:39
-
11:12
-
10:48
-
10:44
-
10:25
-
10:06
-
09:24
-
08:35
-
08:25
-
00:58
-
00:50
- 17 октября 2019
-
23:38
-
22:59
-
22:40
-
21:59
-
21:31
-
20:56
-
20:18
-
20:09
-
20:03