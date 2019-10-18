Блинкова на отказе Гаспарян вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире в Люксембурге под восьмым номером, вышла в полуфинал. Её соперница по четвертьфинальному матчу — соотечественница Маргарита Гаспарян — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:1. Теннисистки провели на корте 46 минут.
Анна 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Маргариты 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
За выход в финал соревнований с призовым фондом € 226 400 Блинкова поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, WC) — Антония Лоттнер (Германия, Q).
В 2018 году чемпионкой турнира в Люксембурге стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 7:5.
Люксембург. Женщины. Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:0, 6:4.
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