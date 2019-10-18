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Блинкова на отказе Гаспарян вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

Блинкова на отказе Гаспарян вышла в полуфинал турнира в Люксембурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире в Люксембурге под восьмым номером, вышла в полуфинал. Её соперница по четвертьфинальному матчу — соотечественница Маргарита Гаспарян — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:1. Теннисистки провели на корте 46 минут.

Анна 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Маргариты 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 226 400 Блинкова поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, WC) — Антония Лоттнер (Германия, Q).

В 2018 году чемпионкой турнира в Люксембурге стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 7:5.

Люксембург. Женщины. Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:0, 6:4.

Люксембург. 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 14:25 МСК
Маргарита Гаспарян
81
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
3 		0  
6 		1  
         
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Люксембург. 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 13:00 МСК
Лаура Зигемунд
79
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
43
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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