Зверев: у Лендла были очень плохие шутки

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, каким ему запомнилось сотрудничество с тренером Иваном Лендлом.

Под руководством восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» Зверев завоевал главный на текущий момент титул в карьере — выиграл Итоговый чемпионат АТР в 2018 году. Однако в 2019 году результаты Александра стали ухудшаться — он победил только на турнире в Женеве.

«У Лендла были очень плохие шутки. Это 100%. И он любил их повторять по 50 раз. Я всегда сам заставлял себя трудиться. Он даже иногда останавливал меня. Лендл говорил: „Пожалуй, ты один из самых трудолюбивых игроков, с которыми я работал“.

Но мне не нужен дополнительный импульс, я очень мотивирован и знаю, что мне нужно делать. Я считаю, что работать с умом важнее, чем тяжело трудиться», — приводит слова Зверева Tennis Head.