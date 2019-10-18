Бенчич — в одной победе от попадания на Итоговый чемпионат WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под третьим номером, пробилась в полуфинал, победив бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 7:6 (10:8), 6:1. В случае выхода в финал 22-летняя уроженка Флавиля станет восьмой участницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне.
В текущей чемпионской гонке у занимающей восьмое место американки Серены Уильямс 3935 очков, у голландки Кики Бертенс — 3870, у Бенчич — 3835. Бертенс проиграла француженке Кристине Младенович в четвертьфинале Кубка Кремля и обойти Уильямс уже не может. Если Белинда в полуфинале победит Младенович, то получит 120 очков и квалифицируется на турнир WTA Finals.
Если Бенчич удастся выиграть московский турнир, то она наберёт 4120 очков в чемпионской гонке и поднимется на седьмую строчку, обойдя ещё и украинку Элину Свитолину.
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