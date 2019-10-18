Медведев — о трате денег: мне нравятся машины, но Bugatti за 3 млн не куплю

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своём отношении к деньгам. По его словам, он тратит деньги, исходя из трёх критериев.



«Моё отношение к деньгам не изменилось. Я всегда хотел быть успешным, а вместе с успехом приходят деньги – не бывает успешных людей в своих сферах, которые бы мало зарабатывали.



Моё отношение к деньгам достаточно простое и основано на сочетании нескольких вещей: насколько мне вещь нравится, сколько она стоит и её полезности. Одного «нравится», понятно, недостаточно: мне нравятся машины, но я не буду сейчас покупать Bugatti за три миллиона.



Но вот в этом году в Австралии многие были в шоке. Я уже стоял 16-м в мире и немало мог себе позволить, но летел и туда, и обратно экономом. Помню, сидел с ноутбуком, брал билеты, и эконом стоил где-то € 1000-1200, а бизнес – € 4500. В принципе не такая большая разница, и для бизнеса это хорошая цена, но я сидел и думал: а стоят ли эти 20 часов полета € 3500? Для кого-то – да, потому что они не могут в экономе, плохо им, ноги болят. А мне нормально, хоть я и высокий. Поэтому я взял эконом, хотя, конечно, и у меня бывают глупые траты – просто потому, что они мне приятны.



Я уже рассказывал однажды, как на Уимблдоне два года назад пошёл в Philipp Plein – до сих пор не могу объяснить, почему, это даже не моя любимая фирма – и купил вещей на 10 тысяч фунтов. Это действительно глупая трата, но в тот момент я этого хотел и об этом не жалею. До сих пор ношу», — цитирует Медведева Sports.ru.

Медведев вслед за Кубком Кремля снялся с турнира в Вене из-за усталости