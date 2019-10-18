Бертенс — о победе над Флипкенс: её резаные удары — это какой-то кошмар

Бельгийская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала свой выход в четвертьфинал соревнований «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях она обыграла теннисистку из Бельгии Кирстен Флипкенс — 7:6 (10:8), 6:1.



«Кирстен Флипкенс и её резаные удары слева — это какой-то кошмар для оппонента! Но я готовилась к этому на тренировках, мы нашли противоядие против этого резаного удара слева в исполнении Кирстен. Я рада, что смогла в итоге победить!

Сейчас я сконцентрирована на турнире в Москве, я понимаю всю сложившуюся ситуацию с Итоговым турниром WTA в Шэньчжэне, но если не сыграю там в этом году, то буду счастлива сделать это в следующем!» — цитирует Бенчич официальный сайт Кубка Кремля.



За выход в финал соревнований Бенчич поспорит с теннисисткой из Франции Кристиной Младенович.