Чилич — 10-й действующий теннисист, выигравший 500 матчей

Хорватский теннисист, победитель Открытого чемпионата США—2014 Марин Чилич одержал свою 500-ю победу в карьере. Знаменательный матч случился в Москве — уроженец Меджугорья в двух партиях обыграл 40-летнего соотечественника Иво Карловича (6:1, 7:6 (7:5)) и вышел в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля».



В настоящий момент лишь девять действующих теннисистов могут похвастать 500 и более победами на уровне АТР-тура: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, Томаш Бердых, Фернандо Вердаско, Ришар Гаске, Томми Робредо и Стэн Вавринка.



Соперником Чилича по четвертьфинальному матчу Кубка Кремля станет француз Жереми Шарди. Ранее стало известно, что в ближайшее время 31-летний хорват станет отцом.