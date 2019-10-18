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Чилич — 10-й действующий теннисист, выигравший 500 матчей

Чилич — 10-й действующий теннисист, выигравший 500 матчей
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист, победитель Открытого чемпионата США—2014 Марин Чилич одержал свою 500-ю победу в карьере. Знаменательный матч случился в Москве — уроженец Меджугорья в двух партиях обыграл 40-летнего соотечественника Иво Карловича (6:1, 7:6 (7:5)) и вышел в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля».

В настоящий момент лишь девять действующих теннисистов могут похвастать 500 и более победами на уровне АТР-тура: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, Томаш Бердых, Фернандо Вердаско, Ришар Гаске, Томми Робредо и Стэн Вавринка.

Соперником Чилича по четвертьфинальному матчу Кубка Кремля станет француз Жереми Шарди. Ранее стало известно, что в ближайшее время 31-летний хорват станет отцом.

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