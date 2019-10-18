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Хачанов сложил чемпионские полномочия на Кубке Кремля, проиграв Сеппи

Хачанов сложил чемпионские полномочия на Кубке Кремля, проиграв Сеппи
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Карен Хачанов (2) не сумел защитить чемпионский титул на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В четвертьфинальном матче он уступил представителю Италии Андреасу Сеппи — 6:3, 3:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Хачанов отметился 6 эйсами, 6 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 11. На счету победителя матча 7 подач навылет, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Хачанов — Сеппи.

За выход в главный матч соревнований Сеппи поспорит с представителем Франции, прошлогодним финалистом Адрианом Маннарино (7).

Напомним, действующая чемпионка Кубка Кремля в женском разряде Дарья Касаткина также не сумеет защитить свой титул. Уроженка Тольятти проиграла украинке Даяне Ястремской в матче первого круга.

Кубок Кремля (м). 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 16:30 МСК
Андреас Сеппи
72
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 3
         
Карен Хачанов
8
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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