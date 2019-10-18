«Теннис — странный вид спорта». Хачанов прокомментировал вылет из Кубка Кремля

Вторая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал свой вылет с турнира «ВТБ Кубок Кремля». Будучи действующим чемпионом соревнований, он уступил итальянцу Андреасу Сеппи в матче 1/4 финала.



«Тяжёлый матч. Может, в начале я действовал чуть лучше — вынуждал его чуть больше ошибаться. Знаю, что Андреас играет, как стена — вправо, влево, вправо, влево.



Возможно, сказались условия — медленный мячи, медленные корты. Это могло дать преимущество Сеппи. В целом тяжело сказать, из-за чего я проиграл — вёл же в третьем сете, но в ключевые моменты допустил ошибки. В целом нет объяснения каким-то вещам. Теннис — странный вид спорта.



Подавал хуже сегодня, а по сегодняшней игре, когда Сеппи принимал подачу, шансы на победу в розыгрыше становились 50 на 50. Ещё не очень чувствовал пробивные удары. Не знаю, с чем это связано.



Защита титула? Я, вообще, хочу выиграть каждый турнир, но хотеть не вредно — каждый матч складывается по-разному, каждый соперник играет по-разному. Конечно, я расстроен. Буду настраиваться на следующий турнир и ждать Кубка Кремля—2020», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.