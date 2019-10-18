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«Теннис — странный вид спорта». Хачанов прокомментировал вылет из Кубка Кремля

«Теннис — странный вид спорта». Хачанов прокомментировал вылет из Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Вторая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал свой вылет с турнира «ВТБ Кубок Кремля». Будучи действующим чемпионом соревнований, он уступил итальянцу Андреасу Сеппи в матче 1/4 финала.

«Тяжёлый матч. Может, в начале я действовал чуть лучше — вынуждал его чуть больше ошибаться. Знаю, что Андреас играет, как стена — вправо, влево, вправо, влево.

Возможно, сказались условия — медленный мячи, медленные корты. Это могло дать преимущество Сеппи. В целом тяжело сказать, из-за чего я проиграл — вёл же в третьем сете, но в ключевые моменты допустил ошибки. В целом нет объяснения каким-то вещам. Теннис — странный вид спорта.

Подавал хуже сегодня, а по сегодняшней игре, когда Сеппи принимал подачу, шансы на победу в розыгрыше становились 50 на 50. Ещё не очень чувствовал пробивные удары. Не знаю, с чем это связано.

Защита титула? Я, вообще, хочу выиграть каждый турнир, но хотеть не вредно — каждый матч складывается по-разному, каждый соперник играет по-разному. Конечно, я расстроен. Буду настраиваться на следующий турнир и ждать Кубка Кремля—2020», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Кубок Кремля (м). 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 16:30 МСК
Андреас Сеппи
72
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 3
         
Карен Хачанов
8
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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