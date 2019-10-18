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Мухова — о победе над Александровой: не думала о предыдущих проигрышах Екатерине

Мухова — о победе над Александровой: не думала о предыдущих проигрышах Екатерине
Теннис / Кубок Кремля 0

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала свой выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях она победила россиянку Екатерины Александровой — 6:3, 6:4.

Да, мы ранее играли друг с другом, но я не помню, что там происходило. Прошло действительно много времени, и теперь мы разные игроки. Впрочем, я знала, что Екатерина играет быстро, хорошо подаёт. Я не думала о предыдущих поражениях, выходя на корт», — цитирует Мухову пресс-служба Кубка Кремля.

Мухова поделилась также мыслями о том, что в полуфинале она снова встретится с российской теннисисткой. Её соперницей станет победительница пары Вероника КудерметоваАнастасия Павлюченкова.

«Я не думаю пока о следующем матче. Они скоро будут играть, и я посмотрю этот матч. Думаю, в любом случае будет непросто, ведь каждая из них является отличным игроком».

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